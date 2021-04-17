اليوم.. أسرة الراحل مكرم محمد أحمد تتلقى العزاء بجوار مؤسسة الأهرام

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، مراسم العزاء، مساء اليوم السبت، في سرادق بجوار مؤسسة الأهرام.

وتوفي صباح الخميس الماضي، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً.

وولد مكرم فى 25- 06- 1935 في المنوفية، وهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

ونعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأكد المجلس أن مصر فقدت كاتباً وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية.