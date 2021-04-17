تموين المنيا: توريد 1481 طنًا و50 كيلو قمح

فى ثانى أيام توريد المحصول

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنه تم توريد 1481 طنًا و50 كيلو من محصول القمح، فى ثانى أيام توريد المحصول.

وتنتهى أعمال التوريد نهاية شهر يونيو المقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المديرية في بيان لها قبل قليل اليوم انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة، برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وكان الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، قال إنه تم توريد 702 طن و794 كجم من محصول القمح، في أول أيام توريد المحصول .

وأوضح وكيل الوزارة وأن المحافظة لديها 40 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.

وأعلنت المديرية أنه تم زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي.

وكانت وزارة التموين أعلنت أن هناك 4 جهات فقط لها حق تسويق القمح من الموردين، لافتة إلى أنه تم زيادة السعة التخزينية وطرق الرقابة على تخزين القمح، وأن الصوامع المملوكة للدولة تمتلك من التكنولوجيا الكثير من أجل ضمان الاحتفاظ والتخزين بشكل أمن للقمح.

وتستلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، القمح بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وسيتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وقامت وزارة التموين، باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددا على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.