مكي في فض رابعة..

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، حيث تحمل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 أهم أحداث العمل اليوم وستكون الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 جاذبة للجمهور بشكل كبير اليللة، وسيكون للفنان أحمد مكي دور كبير اليوم حيث سيتواجد على رأس القوة التي ستعمل على فض اعتصام رابعة، وسيكون لاعتصام رابعة اليوم الجزء الأكبر في الحلقة التي تعرض بدون فواصل إعلانية.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2

وتشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 الكثير من الأحداث الهامة أهمها فض اعتصام رابعة المسلح بعد جمع كافة المعلومات عن الأسلحة والعناصر الإرهابية بالداخل، وكذلك مداخل ومخارج المعسكر الإرهابي المفتوح وقد تحركت القوات الأمنيمة بنهاية الحلقة الرابعة من المسلسل في اتجاهها إلى اعتصامي رابعه والنهضة لفضهما وفقا لقرارات النيابة ورغبة المواطنين في إعادة الحياة لطبيعتها من جديد بعد أسابيع من غلق المنطقة تماما وسيكون للفنان أحمد مكي دور كبير في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2.

وتبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 بنهاية الحلقة الرابعة، حيث كما استعدت القوات في أماكن مصر للتصدي للهجوم من قبل الجماعات الإرهابية وفقا للمعلومات الواردة إلى أجهزة جمع المعلومات بالوزارة من أجل إثارة البلبلة، ومن تلك الأماكن التي ستكون محور أحداث الحلقة الخامسة مركز شرطة كرداسة حيث يجسد الفنان أشرف عبد الباقي دور مأمور المركز وظهر في نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يشارك في مسلسل الاختيار 2 المسلسل الملحمي الجديد عدد كبير من كبار النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم، وبشرى و أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه في بداية العمل بعد أن توفى قبل الانتهاء من التصوير، كما يتواجد في العمل كلا من الفنان طارق صبري وإسلام جمال، وأحمد داش، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.

وحرصت مجموعة مميزة من النجوم التواجد في المسلسل كضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع.