«تموين البحيرة»: بدء استلام وتوريد القمح من المزارعين 20 أبريل

تطهير وتعقيم الشون والصوامع قبل التوريد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة في بيان لها عن حصاد 11695 فدان قمح حتى اليوم، ضمن المساحة المزروعة 380591 فدان قمح، وأنه حاليا يتم الاستعداد النهائي لبدء استلام موسم القمح من المزارعين في 20 أبريل المقبل.

وأكدت المديرية في بيانها أنه سيتم تطهير وتعقيم شون وصوامع استقبال القمح قبل يوم 20/4 الموعد المحدد للتوريد.

وأوضحت أن بيان الشون والصوامع لمحافظة البحيرة، عن موسم توريد الأقماح المحلية موسم 2021، موزعة على المراكز بدائرة المحافظة وفقا للمساحة المنزرعة والسعة التخزينية أسوة بالعام الماضي لما حققه من نجاح، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

كما أوضحت المديرية انتظام أعمال التجهيز للتوريد، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة، برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستلام القمح المحلى من المزارعين، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وسيتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وقامت وزارة التموين، باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددا على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.