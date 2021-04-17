«مطعم الخير».. مبادرة أهل دمياط لإطعام الأسر المحتاجة في رمضان

ظهرت في محافظة دمياط، مبادرة مطبخ الخير استعاضة عن موائد الرحمن.

تقول هبة وهيب احد أشهر طهاة الخير في دمياط، إن التبرعات تنهال عليها لتجهيز الوجبات الساخنة وتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة انها تتلقى التبرعات عبارة عن السلع الغذائية التي تقوم بطهيها وتوزيعها ساخنة على الأسر المحتاجة لتناول وجبة الإفطار والحلويات.

وأكدت لجنة "زكاة السنانية" انه لن يجوع فقير في السنانية ودمياط، حيث سيتم توزيع ٢٠٠٠ شنطه خير رمضان وتجميع اطنان من الخضر والفاكهة للأسر الأكثر فقرا في دمياط.

وقال إبراهيم فتحي المدير التنفيذي للجنة الزكاه بالسنانية التابعة لمحافظة دمياط تم توزيع ٢٠٠٠ شنطة خير رمضان علي أهالي السنانية.

وأضاف أنه يتم توزيع عدد 1300 وجبة ساخنة أول أيام رمضان وحتي انتهاء الشهر.

وقال أحمد عوض، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط، إنه خلال شهر رمضان تم تفعيل مبادرة مطبخ الخير به العشرات من السيدات والفتيات تطوعن لطهي الوجبات الساخنة للأسر في القرى والنجوع وتوزيعها قبيل الإفطار وخلال شهر رمضان حيث سيتم توزيع آلاف الوجبات الساخنة على الاهالي في القرى والنجوع.

وأضاف أحمد عوض، إنه يتم توزيع الوجبات على الأسر المحتاجة في كافة قرى المحافظة، كما يتم التوزيع على المرضي في المستشفيات الحكومية حيث يتم توزيع وجبات إفطار ساخنة عليهم من أجل المشاركة في افطارهم بمشاركة اعداد كبيرة من المتطوعين، كما يتم توزيع وجبات إفطار صائمين على الطرق السريعة.

ومن جانبه قال عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى بدمياط، أنه تم توزيع قرابة ٦ آلاف كرتونه غذائية على الأسر المحتاجة في كافة أنحاء محافظة دمياط، كما يتم توزيع مئات الوجبات الساخنة يوميا على الاهالي في المنازل.

كما يتم توزيع وجبات إفطار صائم على الطرق المرورية والطرق السريعة بالمحافظة بمشاركة الشباب والفتيات من المتطوعين المشاركين في الجمعيات الخيرية وطلاب الجامعات.

مطعم الخير

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