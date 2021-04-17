مباحث التموين تحقق نتائج إيجابية في حملاتها الرقابية على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1287) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1٫8 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫63 طن " دواجن مجمدة – كبدة دواجن – مقطعات دواجن " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنى المرافقة للمأمورية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسوان.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2000 لتر "زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 3600 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجراية وهمية "منتج نهائى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة– بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (2 طن دقيق بلدى محظور تداوله خارج المخابز البلدية) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، قدرت بقيمة 12000 جنيه، وضبط (3,05 طن "ياميش – تمور - زبيب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات مدون عليها علامات تجارية وهمية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسوان) لحيازته (270 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها، وضبط (1,2 طن "منظفات سكر صناعية بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ، وبشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.