السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة وإيجاد الحلول لبعض طلبات المواطنين

محافظ أسيوط وأعضاء النواب يبحثون دعم المشروعات التنموية الجارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لبحث سبل دعم المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

كما تم مناقشة وإيجاد الحلول لبعض طلبات المواطنين للتأكيد على أهمية فتح التواصل مع النواب والمواطنين وتضافر الجهود لحل المشاكل وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار لقاءاته المستمرة بأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، مؤكدا أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.  

والتقى محافظ أسيوط النائب محمد حمدى دسوقى والنائب محمد عيد عبد الجواد والنائب حسام حلمى ماضى والنائب مصطفى بدران أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ .  

وأكد المحافظ إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واستمرار تنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتلبية الطلبات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول وخطط تنفيذ لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.  

وأكد محافظ أسيوط أن اللقاء تضمن مناقشة سبل دعم بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتذليل العقبات لتشغيل بعض المشروعات المتوقفة فضلا عن مناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات فى قطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ديروط ومنفلوط ومركز1 ومدينة أسيوط، لافتا الى الجهود المبذولة لتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.  

كما أشاد أعضاء مجلس النواب بجهود محافظ أسيوط ومتابعته الميدانية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والنجوع والوقوف على معدلات التنفيذ ودعم وتذليل العقبات لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز منفلوط وديروط وابنوب والفتح وصدفا والغنايم تمهيداً لتشغيل تلك المشروعات خلال الأشهر القادمة.

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لقاء اسيوط محافظة خدمات مشكلات المواطنين

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