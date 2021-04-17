سفرة فطار رمضان.. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

يعد طاجن ورق العنب بالكوارع من أهم الأكلات الشرقية التي يفضلها المصريون خاصة في شهر رمضان، وتعد من أشهى الأكلات التي يحبها كل الكبار والصغار، ونرصد خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع:

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ربع كيلو ورق العنب مسلوق.

2 كوب أرز .

شبت، كزبرة، بقدونس.

ملعقة كبيرة من النعناع مفروم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

بصلة مقطعة إلى شرائح

بطاطس مقطعة إلى شرائح.

طريقة عمل محشي ورق العنب بالكوارع

مقادير الكوارع:

كيلو من الكوارع المقطعة.

بصلة مقطعة إلى مكعبات.

كرفس مقطع.

جزرة مقطعة مكعبات.

2 حبهان .

2 ورق اللوري.

4 حبات مستكة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة تحضير محشي ورق العنب بالكوارع

تغسل الكوارع بشكل جيد ويتم وضعها في الماء المغلي لمدة لا تقل عن الـ3 دقائق.

نضع قدر على النار به 8 كوب من الماء ويرفع على النار.

يضاف إليه الجزر والكرفس والحبهان، وورق الغار والمستكة، ويتم ترك المكونات على النار حتى الغليان.

نضع الكوارع ونتركها حتى تغلي، ويتم تهدئة الحرارة وتترك حتى النضج وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تزال الكوارع من المرقة وتترك جانبا لحين تحضير المحشي.

في وعاء يتم وضع الأرز المغسول والمصفي، ويتم إضافة إليه البقدونس والشبت والكزبرة والنعناع.

نضع القرفة والقرنفل المطحون، والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون مع التقليب.

نضيف البصل المفروم والطماطم المكعبات، ويتم تقليب المكونات جيدا معا حتى تمتزج تماما

نحضر طاجن للفرن ويتم وضع به شرائح البطاطس والبصل ويتم البدء في حشو ورق العنب ولفه على شكل أصابع صغيرة.

يتم رصه في الطاجن حتى المنتصف وتوضع الكوارع بعد إزالة العظام منها، ويتم تكملة حشو ورق العنب ورصه فوق طبقة الكوارع.

يصب على الطاجن المرقة وعصير الليمون بحيث يغطي محشي ورق العنب تماما.

يوضع الطاجن في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 ويترك لمدة ساعة تقريبا حتى تمام النضج.

يقدم ساخن على المائدة وبالهناء والشفاء.