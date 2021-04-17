المتحدة: الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم السبت 5 رمضان من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأن القرار صدر بتحديد الحلقة 5 كونها تحتوي أحداثا مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.



ويعرض مسلسل "الاختيار2" علي قناة ON في التاسعة والنصف مساءً، وهو أحد الأعمال التي تم انتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة.

وحقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمى.