«تعليم أسوان» تواصل فعاليات مسابقة «معلومة رمضانية وحكايات كنداكة»

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، ''توجيه الدراسات الاجتماعية'' فعاليات المعلومات الرمضانية، وذلك تحت عنوان ''الإنسانية في الشخصيات الإسلامية''، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وتعد الشخصية الثانية التي يتم عرض المعلومات عنها، حيث تستمر طوال شهر رمضان الكريم، وتستهدف تناول العديد من الشخصيات الإسلامية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وتشمل المعلومات المقدمة التحدث عن شخصية إسلامية مع وضع نقاط يستكملها المشاركين من خلال اختيار كلمة صحيحة لاستكمال النص من الأقواس أسفل النص.

وتضمنت المعلومة الرمضانية، اليوم السبت، الموافق 5 رمضان، معلومات عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشملت المعلومات عنه اسمه، إنجازاته وجزء الفتوحات الإسلامية التي شارك بها أما بخصوص السؤال شمل اسم المسجد الذي بناه والذي يعد أحد معالم المسجد الأقصى في المكان الذي صلى فيه، وأتاحت المديرية 3 اختيارات وهم ''عمر، عمرو، عائشة".

وفى سياق متصل، واصلت مديرية التربية والتعليم في أسوان، فعاليات مسابقة "حكايات الكنداكة الرمضانية "، التي يتم عرضها بنظام الحلقات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وهم عبارة عن مسابقات ثقافية وتعليمية.

وجاءت الحلقة الرابعة لمسابقة حكايات كنداكة رمضانية تحت عنوان وراء كل رجل عظيم زوجة، وتضمنت قصة دينية بطلها أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتتضمن المسابقة مجموعة من القصص وقعت أحداثها في شهر رمضان المبارك، كل اسبوع قصة مقسمة علي حلقات يومية في نهاية كل قصة سيتم طرح سؤال، وعلى المتسابق الإجابة عنه من خلال الرابط الذى سيتم نشره أسفل الحلقة، على أن يتم التقييم بأولوية الإجابة.

وتتيح مديرية التربية والتعليم بأسوان المشاركة بالمسابقات الرمضانية لجميع الطلاب من داخل المحافظة ومن خارجها أيضًا، وانه سيتم تكريم الفائزين بجوائز.



مسابقة معلومة رمضانية.

ويأتي ذلك ضمن مجهودات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والأنشطة التثقيفية التي يتم تنظيمها على الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك''، والتي تساهم بدورها في تقديم المعلومات المفيدة للجميع بطريقة مميزه عبر الصفحة، من خلال عرضها بطريقة سهله وشرحها بفيديو صغير، ولضمان تفاعل الجماهير معاها تترك هناك بعض العبارات التي تحتاج إلى استكمال حتى يشارك الجميع.

مسابقات رمضانية

مسابقة حكايات كنداكة