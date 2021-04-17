السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومدرسة المتفوقين

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قالت وزارة التعليم العالي إنه فى إطار قيام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالدور الخدمي للمجتمع العلمي والمدني، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير المدينة، حول استقبال المدينة ٤٤ طالبا من طلبة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالغربية STEM.

 

أسباب الزيارة 

وأشارت د. منى عبد اللطيف إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمي المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهد المدينة البحثية، وخبرات السادة أعضاء هيئة البحوث، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التطبيقي للطلاب وتنمية قدراتهم فى كافة المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بمعاهد المدينة المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة السادة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمدينة.

كما شملت الزيارة القيام بجولة تفقدية للمعاهد والمعامل المختلفة بالمدينة، فضلاً عن إلقاء محاضرات للطلبة فى عدة مجالات أهمها: الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة.

جدير بالذكر أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت فى تعاون سابق من خلال السادة أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البيئة والموارد الطبيعية فى الإشراف على المشاريع العلمية الخاصة بطلاب مدارس STEM.

 

تقرير قضايا الدولة 

فى سياق منفصل استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي للهيئة بوزارة التعليم العالي والمستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول إطلاق مشروع معلومات تطبيق قضايا الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحمل اسم Info Legal ويهدف إلى ميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية وإدارة ومتابعة قضايا الوزارة بكل تفاصيلها بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إصدار تنبيهات بمواعيد الجلسات المستقبلية.

وأفاد التقرير بأن تطبيق قضايا الدولة يعد أول إنتاج متكامل لفريق التطوير بوحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة المهندسة هبة عادل وعضوية المهندسة أسماء أبوبكر والمهندسة رحاب رضا، وبالتنسيق مع فريق إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وسيعمل التطبيق على تلبية احتياجات الكليات بالجامعات المصرية، والعديد من المعاهد البحثية التابعة للوزارة، وسيتم تثبيت نسخ من هذا النظام الجديد لدى المؤسسات التابعة للوزارة.

 

وأشار التقرير إلى أن التطبيق يتمتع بالعديد من المزايا التالية:
• تسجيل وأرشفة قضايا الوزارة في قاعدة بيانات موحدة بالإدارة. 
• واجهة سهلة الاستخدام (friendly user interface) يمكن لأي مستخدم التعامل معه بسهولة.
• المرونة، حيث يمكن أن يعمل مع الأنظمة الأخرى في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
• الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بكل قضية وتجنب تكرار القضايا، حيث أن النظام يرفض تسجيل أي قضية قد تم تسجيلها مسبقًا.
• يمكن من خلال التطبيق البحث عن أي قضية مُسجلة في قاعدة البيانات.
• يمكن الدخول إلي التطبيق من خلال أي جهاز مُتصل بالإنترنت بنظم تأمين خاصة.
• إمكانية تسجيل عدد كبير من البيانات والملفات الخاصة بكل قضية.
• يحتوى النظام على أكثر من 14 ألف قضية حتى الآن. 
• يُرسل التطبيق إشعارات تذكير بتاريخ الجلسات القادمة قبل موعدها بأسبوع.

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