مقتل قيادى من «قسد» إثر إطلاق النار عليه بدير الزور

لقى قيادى تابع لقوات قسد مصرعه، اليوم السبت، وذلك بإطلاق النار عليه بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وأفات وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، بأن قيادى من قسد قتل اثر إطلاق النار عليه من أسلحة رشاشة على الطريق الخرافي بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تستهدف قياديين فى قسد كان آخرها مقتل مسلح وزوجته التي تعمل في إحدى الجهات التابعة لقسد في السابع من الشهر الجاري جراء هجوم على منزلهما في مدينة الرقة.

والأسبوع الماضى، أصيب عدد من عناصر قسد، في هجوم استهدف أحد مقارها في بلدة الشحيل بريف دير الزور في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية، بأن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مقرا لقوات قسد أنشأته بمدرسة الشبكة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قسد التي استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الغضب والتوتر تسود بلدة الشحيل عقب الاستيلاء على 10 من منازل أهالي المنطقة وطرد أهلها بذريعة قيام شبان من البلدة باستهداف دورية تابعة لقسد انتقاما لقتل أحد أبنائها برصاص هؤلاء المسلحين.

كما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لقوات قسد على طريق الخرافي بريف الحسكة.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون الشهر الماضى أثناء مرور سيارة تابعة لقسد، مما أدى إلى إعطابها ووقوع أضرار مادية فيها دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بصفوف من بداخلها.

كما استهدفت سيارة كان تقل عددا من عناصر قسد من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة الشدادي وقرية الدشيشية بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين.

كما لقى عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي.

ووقع الهجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من قوات قسد في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع قسد ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية.