القبض على 4 تجار مخدارت بكيلو حشيش وهيروين في القليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين و50 قرصا مخدرا وبندقيتين "خرطوش" وكمية من الطلقات، وجرى إحالتهم لنيابة قليوب التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليها.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارً من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة وبندقيتين خرطوش.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن المتهمين هم "ه ا م" 37 سنة عاطل، و"و ا م" 42 سنة عاطل، و"س ا م" 43 سنة عاطل، و" ا ع م" 45 سنة عاطل، ومقيمين "منطي" التابعة لمركز قليوب وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة "Gobalt" مطموسة الأرقام و سلاح ناري فرد خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جراما وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 660 جراما و50 قرصا مخدرا ومبلغ مالي 1660 جنيها و4 هواتف محمولة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.

وفى وقت سابق داهمت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الجيزة وكرا لتشكيل عصابي خطير فارين من الملاحقات الأمنية في القليوبية، وتمركزوا في منطقة الطالبية بالجيزة لترويج المخدرات وتم ضبط 9 عاطين وبحوزتهم 10 كيلو مخدرات وسلاح أبيض ومشغولات ذهبية وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد اختباء عدد من العناصر الإجرامية الفارين من الملاحقات الأمنية في منطقة بدائرة قسم الطالبية، وتوصلت التحريات أن حملات أمنية مكبرة بمديرية أمن القليوبية داهمت وكر المتهمين في القليوبية وألقت القبض على مجموعة منهم بينما تمكن 9 متهمين آخرين من الفرار والتمركز في منطقة الطالبية وقاموا بإنشاء دولاب مخدرات لترويج الحشيش الهيروين والاستروكس.

قبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزان لتهيئة وإعداد المواد المخدرة للبيع والهواتف المحمولة لترويج تجارتهم على عملائهم وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم.