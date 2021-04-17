السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مطبخ الخير» بمسجد «آل الدقاق» بديل موائد الرحمن في الغردقة (صور)

مبادرة مطبخ الخير
مبادرة مطبخ الخير بمسجد ال الدقاق بالغردقة

يحرص الكثير من المسلمين علي إقامة موائد إفطار خلال شهر رمضان المبارك، ولكن مع تفشي فيروس كورونا والالتزام بقرارات الحكومةبمنع التجمعات لوقاية المواطنين من خطر الاصابة؛ اتجه عدد كبير من مواطني مدينة الغردقة ومحبي أعمل الخير لاستخدام مطابخ الخير بديلاً للموائد، بتجهيز الطعام وتعبئته بطريقة صحية وتوزيعه علي المارة في الشوارع والأسر الاولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بالشوارعومواقع العمل المختلفة للمغتربين بالمدينة.

 

ويحرص مسؤولو مسجد " آل الدقاق الادارسة"، أحد المساجد الأهلية تحت الإنشاء أنه يتم استخدام دور كامل أسفل المسجد كمطبخ للخير، واستقطاب مجموعة من الطهاة المهرة ومساعدين لهم لإعداد وجبات جاهزة ومشاركة المسؤولين عن المسجد في تلك الاعمال لحث المواطنين علي المشاركة في أعمال الخير وكسب ثواب إفطار صائم، وذلك من خلال توفير وتجهيز عدد كبير من الوجبات يوميًا وتعبئتها وتوصيلها للمحتاجين والمارة في أماكن تواجدهم.

 

يقول أحمد الدقاق مسؤول مبادرة "مطبخ الخير"، وأحد المنظمين له، إن المبادرة تهدف لتوفير بديل عن موائد الرحمن والتي تم وقفها لمنع التجمعات والحفاظ علي سلامة المواطنين، واستبدالها بمطبخ خيري يقومون من خلالة بتوفير وجبات مجهزة وصحية مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية خلال التجهيز وتوزيعها علي المواطنين المتواجدين في نطاق منطقة شمال الغردقة وعدد من المناطق منها الطريق الدائري ومواقع المباني تحت الانشاء للعمال وغيرهم من المسافرين علي الطرقات العامة والسريعة.

 

وأضاف الدقاق لـ"الدستور"، أن المواد اللازمة لتجهيز الوجبات يتم توفيرها عن طريق أهل الخير ومشاركة عدد من الشباب بالمنطقة فيأعمال التجهيز والتوزيع بشكل يومي وطوال شهر رمضان المبارك.

 

وتابع، أن المبادرة مستمرة طوال الشهر الكريم ويتم زيادة عدد الوجبات بشكل يومي لافطار أكبر عدد من الصائمين، مؤكدًا أن المبادرة لاقت قبولاً كبيرًا خاصة أنها تحافظ علي منع التجمعات والزام كل المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وسلامة الوجبات التي يتم توزيعها حتي وصولها للصائم بشكل صحي.

653BEDDD-4C96-4D6B-AC96-22A6608D8D8C
653BEDDD-4C96-4D6B-AC96-22A6608D8D8C
380B114E-3622-45FA-9127-E213958EBD3F
380B114E-3622-45FA-9127-E213958EBD3F
E9E2EF3B-85F2-405C-8CD2-3FA3741FA44C
E9E2EF3B-85F2-405C-8CD2-3FA3741FA44C
B1AAA377-5C14-4F2D-AB60-CB4018966008
B1AAA377-5C14-4F2D-AB60-CB4018966008
65FD10E3-CC5C-4A25-B850-1D61061AA8A3
65FD10E3-CC5C-4A25-B850-1D61061AA8A3
8DEC6384-FDD8-4D0C-8699-B2455C6C1F08
8DEC6384-FDD8-4D0C-8699-B2455C6C1F08
A281C980-9282-4209-A028-9A7E6E2412F8
A281C980-9282-4209-A028-9A7E6E2412F8
مطبخ الخير الغردقة شهر رمضان موائد الرحمن فيروس كورونا الأسر الأولى بالرعاية منع التجمعات الاجراءات الاحترازية توزيع وجبات افطار مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

بـ1.8 مليار يورو.. تفاصيل اتفاقية إنشاء «مونوريل» العاصمة الإدارية

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

أحمد بلال يبكي في «شيخ الحارة»: «فقدان ابني كسرني» (فيديو)

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف

28 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين