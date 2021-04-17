«التعليم» تحدد مصير امتحانات طلاب الدمج والتربية الخاصة (مستند)

طلاب الدمج

أرسلت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتحديد مصير امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة .

تحديد مصير امتحانات طلاب الدمج

وأكد المنشور الذي تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم (1) الصادر في ۲۰۲۱/۲/۱۸، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس ذات مواعيد أقرانهم في صفوف النقل، طبقا للمواصفات الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

وشدد المنشور على أنه ما يطبق على صفوف النقل، لا ينطق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن يعقد لهم امتحان واحد فقط، وينطبق ذلك على الثانوي العام والصم والمكفوفين، على أن تكون امتحانات العملي للصم في ذات أيام النظري وعلى كل مديرية وضع الجدول المناسب لطلاب الدمج والتربية الخاصة نظرا لظروفهم مع الالتزام بموعد بداية الامتحانات فقط ، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ذلك .

جدير بالذكر أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١م تبدأ بالمدارس بشكل كامل، يومي 18 و20 أبريل الجاري لاختبار الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس، والتأكد من مدى استعداد المدارس لأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبناءنا الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء وأخيرا الخميس.

كشفت وزارة التربية والتعليم من خلال منشور تم تعميمه على مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم إرسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لأخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.

وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد، في اليوم الأول، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.

وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) المدرسة الحكومية أو الخاصة باليوم الأخير الموافق الخميس ٢٢ أبريل حيتم استخدام شبكة المدرسة ( WE-4G).