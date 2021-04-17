وكيل التعليم بالغربية يناقش الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

عقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعا مع قيادات المديرية لمناقشة الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بشأن الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٣٠ /٢٠٢١.

وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط العمل في إطار استعدادت مديرية التربية والتعليم بالغربية ولجان الإدارة والنظام والمراقبة بقطاع طنطا لامتحانات الدبلومات الفنية، كما تم عرض أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.

وأكد "وكيل الوزارة" على ضرورة الإعلان عن التقدم للأعضاء الجدد اعتبارا من الأحد الموافق ١٨ /٤ / ٢٠٢١ وحتى الثلاثاء الموافق ٢٠ /٤ / ٢٠٢١ من الساعة ٢ الي ٤ عصرا بمقرات اللجان على أن يتم إجراء الامتحانات التحريرية يوم الأربعاء الموافق ٢١ /٤ /٢٠٢١ الساعة ٣ عصرا بجميع لجان القطاع.

وشدد "وكيل الوزارة" على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل لجان القطاع مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتعقيم اللحان يوميا قبل وبعد العمل باللحان.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مراعاة الدقة في أعمال الكنترولات وتقدير الدرجات متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل شدد محافظ الغربية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية.