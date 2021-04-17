السرطان يقتل الممثلة البريطانية هيلين ماكروري

شاركت في «هاري بوتر»

توفيت الممثلة البريطانية هيلين ماكروري التي شاركت في أفلام سينمائية شهيرة بينها "سكاي فال" وسلسلة هاري بوتر، وبمسلسلات تلفزيونية بينها "بيكي بلايندرز"، عن 52 عاما بسبب السرطان، حسبما أعلن زوجها داميان لويس عبر تويتر.



وكتب الممثل في نص قصير نشره عبر تويتر "بقلب محطم أعلن لكم أن المرأة الرائعة هيلين ماكروري توفيت بسلام في منزلها بعد معركة بطولية ضد السرطان، محاطة بدفق من الحب من أصدقائها وعائلتها".



وأضاف "لقد كانت في موتها كما في حياتها، بلا خوف. كم نحبها يا الله وندرك كم نحن محظوظون لأنها كانت في حياتنا".



وبعد إطلاق مسيرتها في التلفزيون، ظهرت ماكروري للمرة الأولى في السينما عبر دور صغير في "إنترفيو ويذ ذي فامباير"، ثم جسّدت خصوصا دور نرسيسا مالفوي في آخر أفلام سلسلة هاري بوتر.



وبرزت الممثلة التي شاركت أيضا في فيلم "سكاي فال" من سلسلة جيمس بوند (2012)، عبر شخصية العمة بولي في مسلسل "بيكي بلايندرز" الذي يروي مغامرات عصابة عائلية في برمينغهام في منتصف القرن العشرين.

ونشرت جريدة “الجارديان” البريطانية أن زوج النجم البريطانية الراحلة، داميان لويس، أكد خبر وفاتها، وقال: “ماتت بسلام في منزلها”.

وأضاف المتحدث نفسه: “أشعر بالحزن لأنني أعلن أنه بعد معركة بطولية مع مرض السرطان، ماتت هيلين ماكروري… وهي محاطة بموجة من الحب من الأصدقاء، والعائلة.”



وهي تزوجت داميان لويس سنة 2007 وأنجبت منه ولدين.

من جانبها، نعت الروائية جى كى رولينج، مؤلفة سلسلة أجزاء هارى بوتر، الممثلة هيلين، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "لقد شعرت بالحزن عندما علمت بوفاة هيلين ماكرورى، ممثلة غير عادية وامرأة رائعة، تركتنا في وقت قريب جدًا، خالص التعازى لأسرتها ولا سيما زوجها وأولادها، أخبار مفجعة".

ولدت هيلين إليزابيث ماكرورى يوم 17 أغسطس عام 1968 فى، لأب اسكتلندى وأم ويلزية، وشاركت فى العديد من الأفلام التى حققت شهرة عالمية فى عالم السينما منها هارى بوتر، بيكى بليندرز، وأيضا أحد أفلام سلسلة "جيمس بوند".