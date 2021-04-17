«التخطيط»: تنفيذ 737 مشروعا في المنيا بتكلفة 4.8 مليار جنيه

شملت 7 قطاعات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الرابع من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (2018-2019- 2019-2020)، الذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن العدد الرابع من تقرير" متابعة المواطن في المحافظات" تضمن حصر المشروعات التي تم الانتهاء منها في محافظة المنيا خلال عامي (2018-2019- 2019-2020)، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 737 مشروعاً بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحلية).

وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة استثمارية كلية 196 مليون جنيه، نتج عنها معالجة الانهيارات على البر الأيمن لترعة الإبراهيمية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كبكب الثانية، وعملية تكريك إطماءات بحر يوسف (قناطر العبيد)، لتوصيل المياه إلى نهاية الترع، وتطوير مساقي منطقه الشريعي الأولى بمركز سمالوط.

وبخصوص الهدف الثالث: "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة 567 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء مستشفى سمالوط المركزي، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومركز رعاية الطفل بمركز مطاي، وإنشاء وتطوير 7 وحدات صحية منها (منشأة دعبس، منشأة النصر، سفاي) بأبو قرقاص، وإنشاء 5 وحدات صحة أسرة منها (منشأة حلفا، سيلة الشرقية، شوشة).



ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 75.8% عام 2015 إلى 79.8% عام 2020.

وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، تم الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 474 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء واحلال وتوسعة 1352 فصل.



وارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 88.1% عام 2015، إلى 97% عام 2020، كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 86.1% إلى 90.6% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء محطة مياه أبو قرقاص (طاقة 102/204 ألف م3/يوم)، ومحطة مياه الفرجاني بمركز بني مزار، ومحطة معالجة نزلة البدرمان (طاقة 6 آلاف م3/يوم)، ومحطة صرف صحي دير العذراء (طاقة 7.5 ألف م3/يوم)، ومحطة معالجة البرجاية (طاقة 6 آلاف م3/يوم)، ومحطة صرف صحي مدينة المنيا.

13 مشروعاً في قطاع الكهرباء بـ117 مليون جنيه

وأكدت الوزارة تنفيذ 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 117 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء محطة محولات بنى مزار شرق (سعة 80 م.ف.أ )، خط بنى مزار شرق / أسمنت الوطنية بطول 20كم، وزيادة سعات محطات محولات سمالوط بنحو 30 م.ف.أ.



ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم الإنتهاء من تنفيذ 213 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 124مليون جنيه، نتج عنها إنارة طرق بطول 34 كم، وتركيب 4150 عامود إنارة، و61 محول كهرباء.

وفيما يخص إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، أشار التقرير إلى الانتهاء من رصف طريق دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوى الغربى بطول 22.5 كم، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 215 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف طرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 347 مليون جنيه، نتج عنها رصف طرق وشوارع بطول 161 كم، وإنشاء وتطوير 23 كوبري في 6 مراكز (المنيا، مغاغة، مطاي، أبو قرقاص، ملوي، بني مزار).

وفي ذات السياق، تم الانتهاء من تنفيذ 96 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 184 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء نقطة مرور صفط الخمار بمركز المنيا، وإنشاء وتطوير 24 وحدة محلية، وتوفير معدات الحماية المدنية والمرور في كل مراكز المحافظة.



خطة تحسن البيئة في المنيا



كما كشف التقرير عن الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 50 مليون جنيه، نتج عنها تغطية وتكسية ترع بطول 1.4 كم، وتوفير 29 معدة نظافة (سيارات كسح، لوادر، قلابات).

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أصدرت العدد الرابع من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي(2018-2019- 2019-2020)، الذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 737 مشروعاً بمحافظة المنيا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحلية).