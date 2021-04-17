«التعليم» تعلن رابط كتابة الملاحظات بعد كل اختبار تجريبي لطلاب الثانوية

تعقد في المدارس بدءًا من الغد

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي العام، الذين وصل إليهم كلمة السر الخاصة بالامتحان التجريبى، على برنامج تنويهات، ضرورة الدخول على الرابط المخصص لتأكيد استلام كلمة السر وعمل ملاحظات يوميا بعد الاختبار على الرابط https://g12.emis.gov.eg/.

الامتحان التجريبي بالمدارس

تعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١م بالمدارس بشكل كامل، في أيام (٢٢،٢١،١٨) أبريل الجاري لاختبار الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس، والتأكد من مدى استعداد المدارس لأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبناءنا الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

تعقد الاختبارات على مدار ٣ أيام خلال الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد ثم الثلاثاء وأخيرا الخميس.

وكشفت وزارة التربية و التعليم من خلال منشور تم تعميمه علي مديريات التعليم بجميع المحافظات، أنه سيتم ارسال أكواد الامتحان الخاصة بكل يوم لإخصائي تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة ضمانا لعدم الدخول على الامتحان من خارج المدرسة، على أن تكون الأكواد مسئولية المدرسة.

وشددت الوزارة على عدم نقل الطلاب للامتحان في مقر آخر دون إخطار القطاع والحصول على الموافقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد، في اليوم الأول، من خلال تقنية استخدام الشبكة الداخلية (Local) لأداء الامتحان في المدارس المجهزة.

وفي يوم الثلاثاء، سيتم أداء الامتحان من خلال شبكة المدرسة (cloud) الحوسبة السحابية باستخدام الشبكات الداخلية (wif) بالمدارس الحكومية أو الخاصة .

وباليوم الأخير الموافق، الخميس ٢٢ أبريل، سيتم استخدام شبكة المدرسة (WE-4G).

(كلمات المرور)

وقال محسن عبد العزيز مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات في ديوان وزارة التعليم ، إن الطلاب سيتسلمون كلمة المرور الخاصة بإدارة الامتحان من خلال تطبيق تنويهات (المتاح على التابلت المدرسي للطالب).

وأكد رئيس قطاع تكنولوجيا التعليم في الوزارة أن كلمة المرور شخصية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تداولها بين الطلاب وسيتم إتاحة الموقع (g12.emis.gov.eg) للطلاب لتجربة اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من استلام جميع الطلاب المستهدفين كلمات المرور الخاصة.

وأضاف أنه في حالة تعذر استلام كلمة المرور عن طريق التابلت الخاص بالطالب يتم التعامل من خلال نفس الموقع لتلقي كلمة المرور بطريقة أخرى عن طريق البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول السابق تسجيله عند استلام البريد الإلكتروني، كما يمكن التواصل مع الخط الساخن (19368) لإرشاد الطلاب وحل مشكلاتهم إن وجدت.