السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم

«القوى العاملة»: خطة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة تعمل حاليا على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد عن 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا الاستمرار في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة.

وأضاف الوزير، أنه تم حصر ما يقرب من  2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وأكد الوزير، أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.

وفي نفس الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية بالوادى الجديد، لـ3 شركات تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة. 

محمد سعفان وزير القوى العاملة تسجيل العمالة غير المنتظمة الوادي الجديد رعاية اجتماعية العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

تقرير أمريكى: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

تجديد حبس المتهمة بالتنقيب عن الآثار في منزلها بالدرب الأحمر

المتحدة: الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو لتوحيد جهود المنظمات الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي