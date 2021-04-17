السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ الحلقة الأحدث من سلسلة فرح عظيم للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال الحلقة الأحدث من سلسلة فرح عظيم الإصحاح السابع عشر من إنجيل ماريوحنا.


وكانت قد أعلنت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مارس الماضي عن انطلاق سلسلة من يوميات القراءة والتأمل في إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا يقدمها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للأقباط خلال الصوم الأربعيني المقدس.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.


يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.
 

ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام، وقسمته الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الاثنين وينتهى يوم الأحد.

ودُعيّ  صوم القيامة بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

الإسكندرية الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني انطلاق سلسلة فرح عظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

تقرير أمريكى: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخلاقية

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

تجديد حبس المتهمة بالتنقيب عن الآثار في منزلها بالدرب الأحمر

المتحدة: الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" بدون فواصل إعلانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو لتوحيد جهود المنظمات الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي