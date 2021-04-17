صحة البحر الأحمر تواصل تلقيح العاملين بالقطاع السياحى ضد كورونا

وفد طبي صربي يشيد بحملة تطعيم العاملين بالسياحة

تواصل مديرية صحة البحر الأحمر، للأسبوع الثاني، أعمال تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر ضد فيروس كوروناالمستجد، وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيز أحد الفنادق لوسط المدينة كمركز لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتطعيم بوحدة صحة الأحياء شمالي المدينة.

وأكد تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن ذلك يأتي في ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا المستجد، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، ودعم العاملين بالقطاع السياحي والحفاظ علي سلامتهم، وسلامة النزلاء بالفنادق معًا.



وفد طبي صربي يشيد بحملة تطعيم العاملين بالسياحة ويتفقد مراكز التلقيح بالغردقة

كان وصل وفد طبي من دولة صربيا لمدينة الغردقة، وقام بزيارة الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمدينة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لتلقي اللقاح للعاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية.

وقامت الدكتورة نرمين ناجي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بشرح كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها منذ بداية التسجيل لتلقي اللقاح حتى يتم التطعيم بكافة مراحلة، مؤكدة أن اللقاحات المستخدمة عبارة عن نوعين سينوفارم واسترازينكا، مشيرة إلى أن مديرية الشؤون الصحية تهدف إلى تلقي كافة العاملين والمقيمين بالمحافظة لتلك اللقاح نظراً لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابعت مدير إدارة الطب الوقائي خلال مرافقتها الوفد الطبي الصربي، أنه تم تطعيم عدد 615 شخصا من العاملين بالقطاع السياحي حتى الآن، مشيرة إلى أن العمل بمراكز تلقيح كورونا يبدأ يوميًا من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 9 مساءً، وحاليا خلال شهر رمضان يتم العملحتي الساعة 10 مساءً.

وأبدى الوفد الطبي الصربي إعجابه الشديد بالأماكن المخصصة والبروتوكول المتبع لتلقي اللقاح، مشيداً بالإجراءات الاحترازية بالمدينة السياحية، والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ إجراءات الوقاية دون تهاون واتخاذ كافة إجراءات أعمال الحماية للعاملين بالقطاع السياحي.