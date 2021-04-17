كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات للإجراءات الاحترازية بالمساجد

في خامس أيام رمضان

أعلنت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الأوقاف، إلتزام المصلين بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بارتداء الكمامات ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في خامس أيام شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في الليلة الخامسة على التوالي، مؤكداً أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ ، أدوا صلاة تراويح في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بالمساجد لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات وغلق دورات المياه بالمساجد ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بمواعيد الصلاة والمدة الزمنية لصلاة التراويح والتعقيم والتطهير المستمر للمساجد عقب كل صلاة وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة، موجهًا الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، بمتابعة أعمال تطوير وترميم المساجد الجاري افتتاحها خلال الفترة المقبلة بمعرفة وزارة الأوقاف.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم افتتاح أكثر من 100 مسجد خلال الفترة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 4 آلاف و450 مسجدًا على مستوى المراكز والمدن والقرى معلناً دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.