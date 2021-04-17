جامعة الإسكندرية تفوز بمسابقة إعادة إعمار مجمع النوري بالعراق

قنصوة يهنئ الفريق الفائز

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور صلاح هريدي، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ورئيس الفريق الفائز في المسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار مجمع جامع النوري في الموصل بالعراق.

وأعلنت لجنة التحكيم باليونسكو نتيجتها أمس، بفوز فريق كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية في المسابقة المعمارية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.

وكانت منظمة اليونسكو قد أعلنت عن هذه المسابقة فى شهر نوفمبر الماضى بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد مجمع جامع النورى التاريخي في الموصل بالعراق، أحد العناصر الرئيسية في مشروع اليونسكو الطموح "إحياء روح الموصل" الرامي إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة.

وفاز مشروع فريق جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح هريدي والذي يحمل عنوان "حوار الأروقة"، وتم اختياره من بين 123 تصميماً.

وضم الفريق الدكتور خالد الديب، والدكتور شريف فرج، والمهندس طارق علي، وأربعة مصممين معماريين وهم نهى منصور ريان، وهاجر عبد الغني جاد، ومحمود سعد جمال، ويسرا محمد البهاء، كما شارك د. سيّد رمضان في النقاشات.

وتحصد جامعة الإسكندرية العديد الجوائز في العديد من المسابقات الدولية، على مستوي الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وكان قد فاز 4 علماء من جامعة الإسكندرية، بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020، والتى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفاز الدكتور مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، على جائزة الدولة التقديرية (في مجال العلوم الزراعية)، وفاز الدكتور أيمن سامي إبراهيم سعد الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الدولة للتفوق (فى مجال العلوم الهندسية) وفازت الدكتورة أسماء فهمى عبد الجيد خليل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية (فى مجال العلوم الزراعية).

وفاز الدكتور محمد محمود محمد محي الدين ، المدرس بكلية الصيدلة، بجائزة الدولة التشجيعية (في مجال العلوم الطبية).