«إتيكيت العزومات» في رمضان.. البعد عن التكلف والملابس البسيطة

شهر رمضان يكثر به العزومات، لكن هناك قواعد معينة حيث يجب أن يكون هناك «إتيكيت» استقبال الضيوف، وبحسب موقع «Telegraph» نقدم مجموعة من الطرق لتجنب المواقف المحرجة أثناء العزومات خلال شهر رمضان.

استقبال الضيوف

لابد من استقبال الضيوف عند باب البيت‫ بشكل لائق وجذاب.

المساحة

يجب التأكد من أن بيتك يتسع للعدد الذي تم دعوته، ولا يجب دعوة عدد كبير عن الحد المناسب.

تنوع الأطعمة

يجب التنوع في أنواع الطعام على السفرة، فلكل شخص ذوق خاص به في تناول الطعام، وهناك من لا يأكلون أصناف بعينها من الطعام، لذا يجب على صاحب الدعوة أن يقدم مجموعة من الأطعمة حتى تناسب جميع الأذواق.

«إتيكيت العزومات»

تماشي الأطعمة مع بعضها البعض.

يجب مراعاة أن يكون هناك توافق بين أنواع الطعام فلا يمكن أبداً خلط اللحوم بالأسماك.

مكان مخصص للأطفال

في العزومة يجب مراعاة وجود مكان مخصص للأطفال بجانب السفرة حتى تتناسب معهم ويستطيعوا تناول الطعام بشكل سهل، ويتم وضع الطعام المفضل إلى الأطفال.

الشوكة والسكين والملعقة

الحرص على أن يكون كل طبق إلى جانبه شوكة وسكين وملعقة حتى يترك للمدعوين حرية اختيار ما يناسبهم من أدوات الطعام، وإذا اختاروا الملعقة لتناول الطعام فلابد استخدام ما يشبههم، أو ترك كل ضيف يأكل بحريته وطريقته التي تناسبه دون الإشارة إليهم بتناول الطعام بالشوكة والسكين.

المظهر

يجب أن يكون مظهر المستقبل لائقًا وبسيطًا، والابتعاد عن التكلف في وضع المكياج وتسريحات الشعر، وبالنسبة إلى النساء، اختيار فستان بسيط مناسب للسهرة، مع تسريحة شعر بسيطة.

عدم اتباع الدايت

يوم العزومة، لا يجوز أن تكوني متبعة نظام غذائي صارم يعيق تناول الطعام مع المعزومين، حيث أن هذا لا يتماشى مع قواعد الذوق، لذا يجب التعامل بشكل بسيط وطبيعي.

البعد عن الهاتف

في العزومات يجب البعد عن هاتفك طوال فترة العزومة، واعطاء كل الاهتمام إلى الضيوف.

التصوير

إذا كنتِ شخصية تعشق التصوير واعتدتِ على تصوير الوجبات ووضعها على السوشيال ميديا وما إلى ذلك، فهذا الوضع مرفوض تماما.