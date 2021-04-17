«الدواء»: 85 شركة شاركت في ورشة التعريف باشتراطات المراكز الجديدة

عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل بعنوان "البرنامج التدريبي بشأن عرض القواعد المنظمة لمتابعة دراسات الثبات والتعريف بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها بالمراكز الجديدة والتعريف بآخر المستجدات للإجراءات المتبعة والخاصة بهذا الشأن بإدارة الثبات"، شارك فيها ما يزيد عن 85 من ممثلي شركات الأدوية ومراكز الثبات المرخصة من مسئولى التسجيل الدوائي والعاملين في مجال الأبحاث والتطوير وتأكيد ومراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وشرح بالمؤتمر القواعد المنظمة لمتابعة دراسات الثبات مع إلقاء الضوء على أهم الملاحظات التي يتم رصدها أثناء زيارات التتبع، بالإضافة إلى التعريف بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها بالمراكز الجديدة وكذلك التعريف بآخر المستجدات للإجراءات المتبعة والخاصة بهذا الشأن بإدارة الثبات، وذلك فى خطوة تهدف إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين هيئة الدواء المصرية والشركات مصنعي الدواء، كما مكنت الورشة الشركات والمراكز من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما كان له أثر ملموس وفعال فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية على الكثير من الاستفسارات.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت أنه في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على إرساء أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية و التعليمية قامت الهيئة بالمشاركة في افتتاح و فعاليات الملتقى التوظيفي بكلية صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة يوم السبت 10 أبريل الجاري لطالبات الفرق النهائية بالكلية، والذي عقد تحت رعاية الأستاذ دكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بهدف تعريف طالبات الكلية من الفرقتين الرابعة والخامسة بالمجالات المختلفة للعمل، ذلك بحضور مجموعة متميزة من المتخصصين في المجالات الصيدلية بسوق العمل.

وأكدت الهيئة خلال مشاركتها على أهمية تنمية مهارات البحث عن المعلومات المحدثة والموثقة فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية، و إيصال تلك المعلومات الصحيحة إلى مقدمي الرعاية الصحية والجمهور على حد سواء، والتعريف بمهام مراكز المعلومات الدوائية، ودورها في نشر الوعي عن الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلية المختلفة، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويساهم في حصوله على مستحضرات دوائية آمنة وفعالة.