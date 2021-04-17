العنب والمانجو.. الفواكهة المصرية تغزو الأسواق الأوروبية وتدفع عجلة الاقتصاد

أشادت مجلة سكوب امباير العالمية بما وصفته الغزو المصري بالفواكهة للأسواق الأوروبية. حيث قالت أن غزو الفواكهة المصرية للأسواق الأوروبية أدى إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري. وتابعت المجلة: لا تشتهر مصر فقط بقطنها المصري الممتاز ولكنها أنها تشتهر بفواكهها الطازجة اللذيذة أيضًا، فقد كانت الفاكهة المصرية تغزو السوق الأوروبية كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا. وليس هذا فقط ، ولكن في الآونة الأخيرة ، تم إرسا

أشادت مجلة سكوب أمباير العالمية بما وصفته الغزو المصري بالفواكهة للأسواق الأوروبية، حيث قالت إن غزو الفواكهة المصرية للأسواق الأوروبية أدى إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وتابعت المجلة: لا تشتهر مصر فقط بقطنها المصري الممتاز ولكنها أنها تشتهر بفواكهها الطازجة اللذيذة أيضًا، فقد كانت الفاكهة المصرية تغزو السوق الأوروبية كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا. وليس هذا فقط ، ولكن في الآونة الأخيرة ، تم إرسال شحنة ضخمة من البرتقال إلى اليابان حيث وصلت هذه الشحنة إلى الشواطئ اليابانية مؤخرًا ، وكان أحد أكبر التحديات التي واجهتها هيئة الحجر الزراعي المصرية في السنوات الأخيرة ، وفقًا لما ذكره مديرها أحمد العطار.

وتابعت المجلة: ليست هذه الدولة الوحيدة التي تستورد البرتقال من مصر ، ولا تصدر مصر فقط البرتقال وفقًا لتقرير إحصائي تم إعداده في عام 2019 ، يعتبر البرتقال أكثر الفواكه المصدرة. في المرتبة الثانية تأتي الطماطم ، ثم في المرتبة الثالثة العنب.



البرتقال

كان 51٪ من صادرات الفاكهة لعام 2019 من البرتقال. صدرت مصر 1.4 مليون طن برتقال إلى دول مختلفة ، والمشتري الرئيسي هو روسيا ، وثاني أكبر مشتر للبرتقال المصري السعودية! بصرف النظر عن عام 2019 ، تعد أوروبا أفضل مستورد لمصر.

الطماطم

بالنسبة للبعض ، قد يكون من المفاجئ أن تكون الطماطم ثمارًا. لكنهم كذلك مثل الخيار والباذنجان. احتلت الطماطم المرتبة الثانية في عام 2019 ، كثاني الفاكهة المُصدرة من مصر ، حيث كانت الطماطم 8٪ فقط من الفواكه والخضروات المصدرة.



العنب

يعتبر العنب من أكثر الفواكه المصدرة من مصر. في عام 2020 ، صدرت مصر عنبًا بقيمة 221.5 مليون دولار. أكبر مشتر هي المملكة المتحدة ، حيث اشترت 26٪ من حصة مصر. في المرتبة الثانية تأتي هولندا ، حيث تشتري أكثر من 24٪ ، وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 9.54٪.

الفراولة

الفراولة المصرية من أحلى أنواع الفراولة في العالم حيث يتم تصدير الفراولة الطازجة في الغالب إلى أوروبا وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا مع أنواع متعددة من الفراولة.

مانجو

المانجو المصرية مميزة للغاية، وهي الفاكهة التي يتم تصديرها إلى أكثر من 50 دولة. تصدر مصر هذه الفاكهة إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وروسيا. تحصل مصر سنويا على دخل جيد من تصدير المانجو عالميا.