الهند تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ5ر14 مليون حالة

سجلت الهند 234 ألفا و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 14 مليونا و526 ألفا و609 أشخاص.



وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و341 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 175 ألفا و649 شخصا.



وأفادت بأن 123 ألفا و354 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و671 ألفا و220 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و679 ألفا و740 شخصا.



تعتزم الهند تسريع وتيرة الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحات الوقاية من كوفيد-19 التي اعتمدتها الدول الغربية واليابان، مما يمهد الطريق أمام إمكانية استيراد لقاحات فايزر وجونسون آند جونسون ومودرنا.

وتعني هذه الخطوة أن الشركات ستتخطى الحاجة لإجراء تجارب سلامة محلية صغيرة على لقاحاتها قبل طلب الموافقة على الاستخدام الطارئ وتأتي في أعقاب تسجيل الهند هذا الشهر أكبر زيادة في الإصابات على مستوى العالم، وفق رويترز.

واصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.