الصحة البرازيلية تدعو النساء لتأجيل الحمل بسبب كورونا المستجد

الصحة البرازيلية تدعو النساء لتأجيل الحمل بسبب كورونا

دعت وزارة الصحة البرازيلية النساء إلى تأجيل الحمل قدر الإمكان لتفادي المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن النسخ الجديدة من الفيروس لها أعراض أكثر شدة لدى الحوامل، معترفا في الوقت ذاته بأنه لا توجد هناك دراسات وطنية أو دولية بهذا الصدد.

وأشار إلى أنه في وقت سابق كانت الأعراض الشديدة تلاحظ في المرحلة النهائية من الحمل، لكن الآن الحالة الخطيرة ترصد خلال الثلث الثاني وحتى في الثلث الأول من الحمل.

وأضاف أن وزارة الصحة قد أوصت النساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بتلقي لقاح مضاد للفيروس، والآن تدرس توسيع تلك التوصيات لتشمل جميع النساء الحوامل.

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة ، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ 946 ألفا و 893 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 10أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13.6 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 358 ألفا و425.

ومضى عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

واصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.