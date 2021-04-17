السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قال وزير الصحة إنريكي باريس للصحفيين أثناء إعلانه عن نتيجة شهرين من التطعيم في تشيلي في فبراير ومارس بلقاح كورونافاك الصيني: "هذه الأرقام تجلب راحة البال للبلاد". ووفقا لنتائج ميدانية م الكشف عنها لجمعة من حملة التطعيم في تشيلي. أثبت لقاح كورونافاك الصيني فعالية بنسبة 67 في المئة في الوقاية من أعراض كوفيد-19 و 80 في المئة في منع الوفاة. وبحلول الجمعة، نجحت السلطات في تشيلي من إعطاء جرعة لق

التشيك: لقاح كورونافاك الصيني فعال بنسبة 67 في المئة للوقاية من كورونا

لقاح كورونافاك
لقاح كورونافاك

قال وزير الصحة إنريكي باريس للصحفيين أثناء إعلانه عن نتيجة شهرين من التطعيم في تشيلي في فبراير ومارس  بلقاح  كورونافاك الصيني: "هذه الأرقام تجلب راحة البال للبلاد". 

ووفقا لنتائج ميدانية م الكشف عنها  لجمعة من حملة التطعيم في تشيلي. أثبت لقاح كورونافاك الصيني فعالية بنسبة 67 في المئة في الوقاية من أعراض كوفيد-19 و 80 في المئة في منع الوفاة.

وبحلول الجمعة، نجحت السلطات  في تشيلي من  إعطاء جرعة لقاح واحدة على الأقل إلى 7,6 مليون شخص، وكلا الجرعتين لأكثر من خمسة ملايين، أي حوالى ثلث السكان المستهدفين.

وشكل "كورونافاك" 86,9% من رصيد اللقاحات في تشيلي، بينما تلقى الباقي جرعات لقاح فايزر.

وأظهرت نتائج اختبارات "كورونافاك" في البرازيل فعالية بنسبة نحو 50 في المئة في منع الإصابات التي تظهر عليها الأعراض.

يأتي هذا فيما أفادت الوكالة الفرنسية للأدوية بتسجيل 9 حالات تجلط دموي جديدة، منها 4 وفيات، لدى أشخاص تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بين 2 و8 أبريل الجاري، ليرتفع بذلك عدد حالات تجلط الدم إلى 23، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عنه 8 حالات.

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت يوم الخميس عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا".

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

 

يذكر أن لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد.

وسجلت فرنسا 43،505 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية 297 حالة وفاة إضافية في نفس المدة كما سجلت فرنسا نحو 100 ألف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة وتجاوزت الإصابات في العالم 137 مليون حالة.

 

كورونا أعراض لقاح كورونا الصيني ابحاث لقاح كورونا لقاح سينوفارم اللقاح الصيني سينوفارم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

واشنطن تستنكر تصعيد موسكو ردا على العقوبات الأمريكية

بعد آخر فيديوهات أحمد حسن وزينب.. طبيبة نفسية: «مرضى بهوس الشهرة»

تصريحات وزير المالية وتطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية يتصدران الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا