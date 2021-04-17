التشيك: لقاح كورونافاك الصيني فعال بنسبة 67 في المئة للوقاية من كورونا

قال وزير الصحة إنريكي باريس للصحفيين أثناء إعلانه عن نتيجة شهرين من التطعيم في تشيلي في فبراير ومارس بلقاح كورونافاك الصيني: "هذه الأرقام تجلب راحة البال للبلاد". ووفقا لنتائج ميدانية م الكشف عنها لجمعة من حملة التطعيم في تشيلي. أثبت لقاح كورونافاك الصيني فعالية بنسبة 67 في المئة في الوقاية من أعراض كوفيد-19 و 80 في المئة في منع الوفاة. وبحلول الجمعة، نجحت السلطات في تشيلي من إعطاء جرعة لق

قال وزير الصحة إنريكي باريس للصحفيين أثناء إعلانه عن نتيجة شهرين من التطعيم في تشيلي في فبراير ومارس بلقاح كورونافاك الصيني: "هذه الأرقام تجلب راحة البال للبلاد".

ووفقا لنتائج ميدانية م الكشف عنها لجمعة من حملة التطعيم في تشيلي. أثبت لقاح كورونافاك الصيني فعالية بنسبة 67 في المئة في الوقاية من أعراض كوفيد-19 و 80 في المئة في منع الوفاة.

وبحلول الجمعة، نجحت السلطات في تشيلي من إعطاء جرعة لقاح واحدة على الأقل إلى 7,6 مليون شخص، وكلا الجرعتين لأكثر من خمسة ملايين، أي حوالى ثلث السكان المستهدفين.

وشكل "كورونافاك" 86,9% من رصيد اللقاحات في تشيلي، بينما تلقى الباقي جرعات لقاح فايزر.

وأظهرت نتائج اختبارات "كورونافاك" في البرازيل فعالية بنسبة نحو 50 في المئة في منع الإصابات التي تظهر عليها الأعراض.

يأتي هذا فيما أفادت الوكالة الفرنسية للأدوية بتسجيل 9 حالات تجلط دموي جديدة، منها 4 وفيات، لدى أشخاص تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بين 2 و8 أبريل الجاري، ليرتفع بذلك عدد حالات تجلط الدم إلى 23، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عنه 8 حالات.

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت يوم الخميس عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا".

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

يذكر أن لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد.

وسجلت فرنسا 43،505 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية 297 حالة وفاة إضافية في نفس المدة كما سجلت فرنسا نحو 100 ألف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة وتجاوزت الإصابات في العالم 137 مليون حالة.