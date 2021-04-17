وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح

توفت منذ قليل الدكتورة هالة زين العابدين والدة الفنان الشاب أحمد خالد صالح وزوجة الفنانة الراحل خالد صالح وحماة الفنانة هنادي هاني مهني وذلك بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة موجهين لأحمد خالد صالح التعازي .

وقال الفنان أحمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء والدوام لله وحده توفت إلي رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح نسألكم الدعاء”.

بينما قال أحمد عبدالحميد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “توفت إلى رحمة الله تعالى والدة أخى و حبيبى أحمد خالد صالح و صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص و الدفن بمقابر الإمام .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأحمد خالد صالح هو ممثل مصري ، نجل النجم الراحل خالد صالح خريج جامعة أمريكية قسم مسرح، ويخوض أحمد خالد صالح تجربته التمثيلية الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدم سابقاً عروضا مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية وآخرها "عسكر وحرامية بدأ مسيرته في الفن من خلال عروض مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية خلال دراسته فيها يخوض أولى تجاربه فى التمثيل بمسلسل "30 يوم"بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر وإنجى المقدم، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقى، وإخراج حسام على.

وكان قد كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر نشر ستورى على حسابة على انستجرام قائلا : "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. بفضله وبنعمته وبكرمه .. وبدعواتكم اللي ارجوكم تستمر لأمي ولكل مريض بالشفاء العاجل.. بتتحسن وإن شاء الله يلحقنا برمضان غير فاقدين ولا مفقودين.. كل سنة وأنتم طيبين".

وكان قد شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".