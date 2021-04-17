رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية

أعرب رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن استعداده لإجراء لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون دون أي شروط مسبقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” قال سوجا، خلال مؤتمر افتراضي نظمه مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "مستعد شخصيا أن التقي الرئيس كيم جونغ أون دون أي شروط مسبقة، أنا مصمم على العمل في الخطوط الأمامية في سبيل حل قضية المختطفين وإقامة علاقات مثمرة مع كوريا الشمالية".

وسبق أن أعرب سوجا مرارا دعمه لنهج رئيس الوزراء الياباني السابق، شيندزو آبي، إزاء العلاقات مع كوريا الشمالية، التي تقول طوكيو إن استخباراتها اختطفت مجموعة من المواطنين اليابانيين.

وتسعى اليابان إلى معالجة قضية الرعايا اليابانيين الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات، وتضع هذه القضية بين أولوياتها.

وأقرت كوريا الشمالية في 2002 بخطف 13 مواطنا يابانيا وسمحت لـ5 منهم بالعودة إلى اليابان.

وتقول بيونج يانج إن الـ8 الآخرين قد ماتوا، لكنها لم تقدم دليلا على وفاتهم، فيما تؤكد طوكيو أن 17 مواطنا يابانيا على الأقل لا يزالون مخطوفين وتشتبه في أن أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية أخفت عشرات آخرين.

و علي صعيد آخر ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ملتزمان بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وجنوب بحر الصين و بحر الصين الشرقي و كوريا الشمالية.

و أكد بايدن أنا محادثاته مع سوجا كانت "مثمرة"، فيما أكد الأخير أن الولايات المتحدة و اليابان اتفقتا على ضرورة إجراء مناقشات صريحة مع الصين، في سياق أنشطة الصين في المنطقة.

و أضاف سوجا أنه ناقش مع بايدن تأثير الصين على المنطقة و العالم، و أهمية التحالف بين الولايات المتحدة و اليابان، فضلا عن مناقشتهما ملفي تايوان و إقليم شينجيانج.

و كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية ذكر أن الرئيس جو بايدن سيستقبل يوم الجمعة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في البيت الأبيض ليكون سوغا أول زعيم أجنبي سيلتقيه بايدن شخصيا.

و بحث الجانبان أيضا قضايا المناخ وشبكات 5G للاتصالات.