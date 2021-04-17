السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة.. غضب وسط المدافعين عن اللاجئين بعد قرار لبايدن

الولايات المتحدة.. غضب وسط المدافعين عن اللاجئين بعد قرار لبايدن

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن  قرارا طارئا لتسريع قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، لكنه أبقى على الحد الأقصى المنخفض لسلفه دونالد ترامب وهو 15 ألف لاجئ لهذا العام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” أثار محتوى القرار غضبا لدى المدافعين عن اللاجئين وحتى حلفاء بايدن، حيث فوجئ الكثيرون بأن بايدن لم يغير السقف الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن قدم خطة إلى الكونغرس قبل شهرين لمضاعفة هذا العدد أربع مرات.

وأشادت وكالات إعادة توطين اللاجئين بعمليات القبول الأسرع وتوفير المزيد من المنافذ، لكنها أعربت عن إحباطها بسبب عدم تعديل بايدن السقف الذي حدده ترامب، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق البرنامج قبل 41 عاما.

وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أنه سيتم تحديد سقف نهائي للاجئين بحلول 15 مايو، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن خطة بايدن الأصلية لرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين إلى 62500 هذا العام تبدو "غير مرجحة".

و منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر، أعيد توطين ما يزيد قليلا عن 2000 لاجئ في الولايات المتحدة.

 وعلي صعيد آخر ، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

و قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أمام البيت الأبيض، إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "لا تفيد".

كما شدد بايدن على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تنبؤات بشأن نتائج المحادثات في فيينا، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط إيران في العملية التفاوضية بشأن العودة للاتفاق النووي.

و في وقت سابق ، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع.

كما ذكر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%.

 

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