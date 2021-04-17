السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الجديدة تتجاوز 600 لليوم الثالث على التوالي

كوريا الجنوبية: إصابات كورونا الجديدة تتجاوز 600 لليوم الثالث على التوالى

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 600 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت حيث كثفت السلطات الصحية يقظتها وسط مخاوف متزايدة بشأن الموجة الرابعة التي تلوح في الأفق من جائحة كوفيد .19-

وسجلت كوريا الجنوبية 658 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 630 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 113444 حالة إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما تم تسجيل أربع وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1794 .

وانخفض عدد الإصابات اليومية اليوم السبت من 673 حالة يوم الجمعة و 698 يوم الخميس و 731 يوم الأربعاء ، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير وحذرت السلطات الصحية من زيادة الإصابات الجماعية في الأماكن العامة، بما في ذلك المرافق الرياضية والكنائس وغرف الكاريوكي والمطاعم وأماكن العمل والمدارس ، حيث زاد المواطنون من الأنشطة الخارجية في موسم الربيع مع بدء برنامج التطعيم.

وأبرمت شركات في كوريا الجنوبية عقدا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد كورونا.

وتخطط الشركات لإنتاج دفعة أولى من اللقاح في أغسطس القادم. ووفقا لشركة هونس جلوبال بالتحالف مع 7 شركات محلية، فإنها ستتمكن من إنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح شهريا.

يشار الي أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية. 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر  أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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