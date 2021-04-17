موقع تويتر يقر بوجود عطل ويعمل على إصلاحه فى أقرب وقت

موقع تويتر يقر بالعطل ويعمل على إصلاحه

قالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الشركة: "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".

وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي .

وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وفي وقت سابق ، قدمت «تويتر» أعمالها الجارية حاليا لجعل خوارزمياتها أكثر مراعاة للأخلاقيات ومنح المستخدمين تحكما أكبر، في طريقة للرد على الانتقادات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وقالت الشبكة الاجتماعية، إنها تسعى إلى تحسين خوارزميات «التلقين الآلي»، أي القواعد المعلوماتية التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر «التعلم» تلقائيا بالاعتماد على بيانات. وبفضل أنظمة الذكاء الصناعي «تستنج» المنصة بالاعتماد على تاريخ التصفح للمستخدم أنه يفضل على سبيل المثال فيديوهات الكلاب على تلك الخاصة بالقطط، وفق «فرانس برس».

لكن الشبكة الأمريكية أقرت بأنه «عندما تستخدم تويتر، التلقين الآلي، قد تكون لذلك تبعات مرتبطة بمئات ملايين التغريدات يوميا، و أحيانا يمكن للنظام أن يتصرف بصورة مغايرة عن النية التي صُمم من أجلها أساسا».

و أوضحت «تويتر»، أن «خيار الخوارزميات سيعطي تحكما أكبر للمستخدمين بالطريقة التي يريدون أن يظهر فيها تويتر لديهم. نحن في مرحلة استكشاف في هذا الشأن».

و أشارت الشبكة إلى أن التلقين الآلي «المسؤول» يقوم على «تحمل مسؤولية قراراتنا على صعيد الخوارزميات»، و ضمان شفافية قراراتنا مسبقا و الطابع المنصف للنتائج لاحقا.

وسيبدأ الفريق المكلف المبادرة نشر دراسات عن مواضع انحياز محتملة في الخوارزميات على أساس الجنس أو العرق قبل النشر، أو أيضا على «التوصيات بشأن المحتويات للعقائد السياسية المختلفة في سبع ول».

وتعمل شركات كبرى أخرى على هذه المواضيع. فلدى «جوجل» مثلا، أفضت سلسلة خلافات بين الإدارة وفريق باحثين في أخلاقيات الذكاء الصناعي إلى الاستغناء عن باحثتين واستقالة عالم معروف.