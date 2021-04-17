السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا.. 4 وفيات جديدة بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"

فرنسا.. 4 وفيات جديدة بسبب تجلط الدم بعد تلقى لقاح أسترازينيكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفادت الوكالة الفرنسية للأدوية بتسجيل 9 حالات تجلط دموي جديدة، منها 4 وفيات، لدى أشخاص تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت الوكالة إن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بين 2 و8 أبريل الجاري، ليرتفع بذلك عدد حالات تجلط الدم إلى 23، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عنه 8 حالات.

 

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت يوم الخميس عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح "أسترازينيكا".

 

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

 

يذكر أن لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد.

 

وسجلت فرنسا 43،505 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وسجلت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية 297 حالة وفاة إضافية في نفس المدة كما سجلت فرنسا نحو 100 ألف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة وتجاوزت الإصابات في العالم 137 مليون حالة.

 

يشار الي أن  منظمة الصحة العالمية أصدرت  إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية. 

 

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

جدير بالذكر  أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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