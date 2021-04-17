حبس مفتش تموين تعدى على حملة تموينية فى البحيرة

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث قام أحد العاملين بمديرية تموين البحيرة بالتعدي على زميله وألقى عبوة "مياه نار" عليه لمنعه من تمكين حملة تموينية بالتحفظ على مضبوطات منتهية الصلاحية بمحل لشقيقه بمدينة إدكو.

بالعرض على النيابة العامة بمركز إدكو في محافظة البحيرة، بإشراف المستشار محمد البحيري، مدير النيابة، قررت "حبس رضا . ا" مفتش رقابة تجارية بمديرية التموين، للتعديه على حملة تموينية والقاء "مياه نار" على أحد أفراد الحملة، في واقعة المحضر رقم 3078 لسنة 2021 جنح إدكو.

كان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادكو ، يفيد بأنه أثناء قيام حملة تموينية برئاسة "فارس ع "، رئيس الرقابة التموينية بمركز شرطة إدكو وبالمرور على الأنشطة التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى بدائرة المركز تمكنت الحملة من ضبط محل لبيع زيوت سيارات لحيازة وعرض زيوت وعبوات "مياه نار" منتهية الصلاحية وأثناء تواجد الحملة حضر المتهم واعترض الحملة ومنعها من التحفظ علي المضبوطات وقام بالقاء عبوة "مياه نار" أصابت رئيس الحملة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ادكو لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عمل الحملة وضبطها لمحل زيوت بقرية واحد التابعة لدائرة مركز تم ضبط محل لبيع الزيوت وتم ضبط عبوات كثيرة "لمياه نار" منتهية الصلاحية خاصة بشقيق المتهم وفور علم المتهم حضر لمكان الواقعة وقام باعتراض الحملة ثم قام المتهم بإلقاء عبوة مياه نار على المجنى عليه أصابته في وجهه.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللأزم وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات و ضبط وإحضار المتهم الثاني صاحب محل الزيوت.