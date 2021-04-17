ياسر جلال يتعرض للضرب فى «ضل راجل» ويتوصل لخيوط محاولة قتل ابنته

توصل جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال إلى أحد الشباب المتورطين في محاولة قتل ابنته شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس، وذلك ضمن أحداث مسلسل “ضل راجل” والذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.



وضمن أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل المعروض على شاشة قناة الحياة تعرض ياسر للضرب من جانب صديقة شهد والتي تدعى نادين أثناء تواجد جلال في شقة صديقها وحاول خنقه للاعتراف بما حدث بينما انتقلت المشاهد إلى المستشفى، حيث أفيقت شهد من الغيبوبة ولكنها لا تستطيع الحديث مع والدها؛ فيما حاول الشاب الذي تعدي عليه جلال أن يأخذ حقه وقام باستحضار بعض البودي الجارد لتنتهي الحلقة الرابعة عند هذا الموقف.



مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.



وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.



ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وآخرون .

يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.