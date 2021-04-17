السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال رفع أغطية الصرف الصحى بمساواة الرصف الجديد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منطقة  باب البحر وطريق الأمل لمتابعة أعمال رفع أغطية  الصرف الصحى بمساواة أعمال الرصف الجديدة بالطريق بما ييسر حركة السيارات، حيث تم تركيب أغطية فيبر تتحمل حمولة ٢٥ طنًا.

ووجه محافظ مطروح بعمل دراسة مرورية بالتنسيق بين إدارة مرور مطروح ومجلس المدينة  وإدارة تقسيم الأزهر لتوسعة دوران مدخل المنطقة بما ييسر حركة السير، بالإضافة إلى مراجعة أعمال إنارة  الأعمدة ودراسة عمل مطبات في تقاطع ميدان باب البحر  ومعالجة جزء في الشارع بطبقة أساس، مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية والإسراع في مقترح استغلال حديقة باب البحر بما يوفر مزيد من فرص العمل لشباب مطروح.

كما وجه محافظ مطروح بالإسراع في أعمال تسوية الجزيرة الوسطى بشارع علم الروم، ومراجعة إنارة وتركيب كشافات جديدة بمنطقه الكورنيش ما بين البوسيت حتى المينا الشرقي، بالإضافة إلى الإسراع في أعمال تسوية شاطئ باب البحر حتى شاطئ الفيروز الذي تم الانتهاء منه، مشيدًا بالأعمال والجهود المبذولة. 

جاء ذلك بحضور رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وباسط جعفر مشرف أعمال الإنارة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بمطروح.

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال تفقده منطقة «ابنى بيتك ٢» بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح،  على أنه سيتم إنارة جميع المناطق المدرجة وعددها ٤٥ منطقة، وذلك من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، مطمئنًا المواطنين بأنه سيتم  استكمالها تباعًا، ولن تترك منطقة في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين، وتوفير الأمان لهم،  ولولا عامل الوقت وصيانة الكثير من  الأعطال الفنية مع اتساع المناطق  لإنارتها جميعًا مع بدء شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الجهود في كافة الأعمال بما يعود بالنفع على المواطنين.

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محافظ مطروح اللواء خالد شعيب منطقة باب البحر طريق الأمل مطروح

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