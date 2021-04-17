السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: إنارة 45 منطقة من خلال الموارد الذاتية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منطقة «ابني بيتك ٢» بشارع علم الروم في مدينة مرسي مطروح، وذلك بحضور  رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وباسط جعفر مشرف أعمال الإنارة، ونواب مجلس المدينة، وعدد من مديري الإدارات، وذلك لمتابعة أعمال الإنارة بالمنطقة بعد حرمانها لمده 8 سنوات.

جاء ذلك وسط فرحة الأهالي  بعد الانتهاء من أعمال إنارة المنطقة  والتيسير عليهم، وتوفير الآمان لهم بعد أكثر من ٨ سنوات دون إنارة للشوارع بالمنطقة.

وقامت اللجنة المكلفة بمراجعة كافة الكابلات والكشافات، حيث تم تركيب وصيانة  ١٤٥ كشاف ليد بالمنطقة، مع الاطمئنان على تأمين التوصيل والعزل.

وأكد محافظ مطروح على أنه سيتم إنارة جميع المناطق المدرجة، وعددها ٤٥ منطقة، وذلك من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، مطمئنًا المواطنين بأنه سيتم  استكمالها تباعًا، ولن تترك منطقة في إطار خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير الآمان  لهم،  لولا عامل الوقت  وصيانة الكثير من  الأعطال الفنية مع اتساع المناطق  لإنارتها جميعًا مع بدء شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الجهود في كافة الأعمال بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجميع المشاركين في أعمال اللجنة من مركز ومدينة مرسى مطروح، خاصة إدارة الانارة والكهرباء والفنيين والعاملين برئاسة المهندس كامل رزق مدير الإنارة، وكذلك باسط جعفر المشرف على أعمال إنارة المناطق والتجمعات، مع استكمال تلبية طلبات المنطقة في توفير منفذ للخبز.

وأشاد المواطنون بمنطقة «ابني بيتك 2» بأعمال الإنارة وصيانة الكشافات، مع توجيه الشكر إلى محافظ مطروح على اهتمامه ووفائه بوعده للأهالي في الإسراع بإنارة المنطقة، بعد معاناة لأكثر من ٨ سنوات في ظلام، وعدم الأمان في خروجهم ليلًا. 

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محافظ مطروح ابني بيتك 2 أعمال الانارة اللواء خالد شعيب علم الروم

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