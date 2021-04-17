الكويت: 8 حالات وفاة و1406 إصابات جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى254472 .

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إنها سجلت 8 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1436.

و أوضح البيان أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

و أشار إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 247 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، و حثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وقدمت وزارة الصحة الكويتية، أول أمس الخميس، جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سواء الأولى أو الثانية، لجميع مراكز تطعيم كورونا وفقًا للوقت المحدد لهم مسبقا عبر رسالة نصية.

وأكدت الصحة الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم ضرورة التزام الجميع باليوم والفترة الزمنية المحددين لأخذ اللقاح، حرصًا على إتمام عملية تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

يشار الي أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً ، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.