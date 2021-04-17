السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على السعودية

البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثى صاروخا باليستيا على السعودية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخا باليستيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، مؤكدة تضامن المملكة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع ميليشيا الحوثي وحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

 كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة، مؤكدا اعتراض وتدمير قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الصاروخ الباليستي.

وجدد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على ميليشيات الحوثي ، بالتزامن مع جلسة ساخنة في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ورغم "الزخم الدولي" الداعم للتسوية السياسية إلا أن مراقبين أكدوا عدم جدية الحوثيين، الذين صعّدوا من هجماتهم بالتزامن مع هذا التحرك الدولي.

وزار المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، منطقة الخليج العربي من أجل تقديم الحلول السياسية لإنهاء الحرب في اليمن والتقى بعدد من المسئولين.

وشهدت جلسة مجلس الأمن تقديم مبعوث الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، إحاطته مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو المسار السياسي.

وقال جريفيث، في إحاطته إن انتشار جائحة كورونا يزيد معاناة الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الصراع.

فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية ومن بينها الهجوم الأخير على جازان.

وأكد بيان صادر لوزارة الخارجية الأمريكية، أن هجمات مليشيا الحوثي على السعودية تعمل على استمرار الصراع في اليمن وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ودعت الخارجية الأمريكية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات للتوصل لاتفاق سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

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