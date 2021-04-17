إيبارشية بنى مزار: استمرار إقامة القداسات بكافة الكنائس وسط بإجراءات مشددة

أعلنت إيبارشية بني مزار للأقباط الأرثوذكس؛ عده إجراءات احترازيه مشدده تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها.

وقال الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار في بيانه: «نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID - 19؛ وبعد دراسة الوضع الصحي في عدد من كنائس الإيبارشية يستمر إقامة القداسات الإلهية وقداسات المناسبات بإجراءات احترازية مشددة والحجز المسبق لها، بالإضافة إلى أن يكون فردًا في كل دكه ومراعاه التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة».

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وتابع النائب البابوي لإيبارشية ببا والفشن، في بيانه: «يتم إقامة صلاة القنديل العام يوميا ابتداء من الأثنين المقبل وحتى جمعة ختام الصوم وذلك قبيل إقامة القداس الإلهي».

واستكمل: «استمرار تعليق كافة أنشطة مدارس الأحد والاجتماعات والرحلات وإغلاق قاعات العزاء، بالإضافة إلى أنه يقتصر قداسات الأربعين على الأسرة فقط».

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.



يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب.

وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.



ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، ثم أسبوع الآلام، وقسمته الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الاثنين وينتهى يوم الأحد



ودُعيّ صوم القيامة بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.