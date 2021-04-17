السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرقة الحضرة تحيى ليالى رمضان فى مسرح الزمالك (صور)

فرقة الحضرة للانشاد
فرقة الحضرة للانشاد الديني

خطفت فرقة الحضرة جمهورها بالقاهرة في رحلة  لملكوت الصوفية عبر سهرة رمضانية غنائية احتضنها مسرح الزمالك.

 

سهرة إنشاد وابتهالات وحضرة صوفية تزينت بسحر ليالي رمضان المبارك أمتعت بها الحضرة محبيها في الزمالك بتوليفة غنائية من أشهر أعمالها من قصائد المديح،  من بينها "كل القلوب إلى الحبيب تميل" و"يا نور الوجود" و"في ساحة الحسين نزلنا".

 

كما فاجأت الحضرة جمهورها بإطلالة هي الأولى من نوعها بمشاركة المطربة هند الراوي،  التي غنت معها قصيدتين،  "مدد يا سيدة" و"مولاي صلي وسلم" في أول ظهور لمطربة بمشاركة شباب الفرقة،  التي ظهرت أيضا بشكل موسيقي مغاير عن المعتاد،  بصحبة آلات غربية مثل الجيتار والدرامز والكيبورد والكمان.


كما حرصت الدكتورة سايناي يوسف شعبان،  ابنة الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان وحفيدة الأميرة فوزية، على حضور حفل الحضرة في رمضان،  لمتابعة شغفها بحب أجواء المديح والصوفية،  وتقديم دعمها للفرقة لما يقدموه من تجربة غنائية مميزة واستثنائية في مزج الحضرة والابتهالات بجمال الصوفية،  تقول: "الحضرة قريبة من قلبي،  لإنهم موهوبين في اللي بيقدموه ومحبين لأهل البيت،  وحبيت أقدم دعمي لولادي بلدي اللي بيقدموا فن روحاني جميل".

 

ومن جانبه أوضح الفنان طارق صبري،  مؤسس ومدير مسرح الزمالك،  أن حفل الحضرة يأتي في مستهل سلسلة من الحفلات الغنائية التي يقدمها المسرح خلال ليالي رمضان ويمتع الجمهور بتوليفة متنوعة المذاقات الفنية،  منها حفل الفنان الكبير علي الحجار والمطربة دينا الوديدي والفنانة التونسية غالية بن علي وفرقة بهججة.

 

واحتفت الحضرة في ليلة رمضانبة بظهور ألبومها الغنائي الجديد "أرباب الهوى"، الذي ضم في جعبته 10 قصائد مختلفة ممزوجة بالأداء الغنائي الجماعي للإنشاد الصوفي مع لمسات آسرة من المديح في حب النبي، والابتهالات للتقرب إلى الخالق، تعيد خلاله إحياء روائع الصوفية لكبار الشيوخ المصريين والعرب، منها "يا ساكني البطحاء" لسيدي عمر بن الفارض، وقصيدتين للشيخ صالح الجعفري مع وجبة دسمة من روائع الحلاج.

 

وتكلل الحضرة مشوارها الغنائي في ملكوت الإنشاد الصوفي والمديح الممتد لقرابة 7 سنوات، في ألبوم هو الثالث بعد حفرها اسمها في المجال المصري والعربي بإحدى أكثر الفرق الصوفية شهرة المتكلة على الأداء الغنائي الجماعي عبر ألبومها الأول "هوى ليلى"، وتحتفي حاليا بألبومها الجديد خلال جولة حفلات جماهيرية في القاهرة والإسكندرية.

فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة للانشاد الديني
فرقة الحضرة الحضرة للانشاد الديني حفل فرقة الحضرة حف فرقة الحضرة بمسرح الزمالك إقامة حفلات زفاف ليالى رمضان

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