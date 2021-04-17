السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميحة أيوب وسهر الصايغ تبدعان فى تقديم الوحدة الوطنية بـ«الطاووس»

سميحة أيوب وسهر الصايغ
سميحة أيوب وسهر الصايغ

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الطاووس"، تصاعد الأحداث بشكل مثير ومشوق، والتي كانت بدايتها مع ذهاب أمنية"سهر الصايغ"، إلي المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، لكي يقوم بالدفاع عنها ضد هولاء الشباب أبناء أصحاب النفوذ والذين قاموا بالاعتداء عليها واغتصابها، وبالفعل يذهبا إلي الشهر العقاري ويتولى مهمة الدفاع عنها في جميع القضايا خلال الفترة المقبلة، ويقوم كمال برفع دعوة ضد مرتكبي واقعة الاعتداء عليها ويتقدم ببلاغ للنائب العام.


كما يطلب كمال الإسطول من جارته وصديقته المسيحية ماتيلدا الشخصية التي تقدمها "سميحة أيوب"، أن تعيش أمينة معها في المنزل، وترحب جدا بهذا الأمر.


وفي لافتة رائعة من قبل المخرج رؤوف عبدالعزيز، عن الروح الوطنية والوحدة الوطنية بين الهلال والصليب، حيث قدم لنا كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ، مشهد بديع يعبر عن مدى علاقة الحب والتلاؤم بين الهلال والصليب، من خلال ما فعلته ماتيلدا "سميحة أيوب"، عندما قامت بالذهاب الي السوق وإحضار" سجادة صلاة" وإسدال لأمنية، من أجل الصلاة، بل والذهاب إلي اخذ "الصليب" من مكانة في غرفة أمنية "سهر الصايغ" وهو ما ترفضة تماما، في مشهد أقل من يقال عنه إنه بديع، استطاع من خلاله المخرج أن يعبر لنا عن مدى روح المحبة في مصر بين المسلم والمسيحي بشكل بسيط وسلسل.


يشار إلى أن مسلسل الطاووس، من بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبدالغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وعدد كبير من نجوم الفن و سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

سميحة ايوب سهر الصايغ أحداث مسلسل الطاووس جمال سليمان مسلسل الطاووس الحلقة 5

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