صيادلة الإسكندرية: بدء التحرك القانونى للتضامن مع دفعتى ٢٠١٨- ٢٠١٩

أكد الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الإسكندرية، علي بدء التحرك مع الصيادلة منذ اللحظات الأولى لإعلان تكليف جزء من دفعتي ٢٠١٨، ٢٠١٩ حيث تم مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من جهات الدولة للتأكيد علي أحقية الزملاء في تكليف كامل الدفعتين بشكل عادل، لافتًا إلى أن النقابة سوف تبدأ في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في ذلك .

وأضاف خلال بيان منذ قليل، أنه تسهيلا للزملاء فقد قامت النقابة بإعداد نماذج للتظلمات، و قد بدأ بعض الزملاء في استكمالها بالنقابة.

وتتضمن الاوراق المطلوبة ( صور من الرقم القومى، شهادة التخرج ، بيان الرغبات ، كارنيهات النقابة العامة و الفرعية)، مؤكدًا اننا مستمرون خلال الأيام القادمة، حيث سيتم توجيه تظلم مجمع بأسماء المتقدمين و تسليم التظلمات للوزارة بالقاهرة بشكل عاجل مع مندوبي النقابة الأسبوع القادم.



وكانت قد أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية في بيان أمس، أنها تتضامن مع الصيادلة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ والذين لم يعلن تكليفهم إلي الآن وفقًا للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وأن النقابة علي مدار العامين السابقين لم تدخر جهدا بدعم الزملاء بكافة الاجراءات القانونية، بداية من طلبات الاحاطة الرسمية داخل مجلس النواب و عقد عدة لقاءات مع لجنة الصحة و الاتصالات المستمرة مع وزارة الصحة و إدارة التكليف والنقابة العامة واكثر من لقاء اعلامي لدعم حق الزملاء من الدفعتين في التكليف.

واشارت إلى أنه تم أمس إعلان النتيجة، و قد كانت مخيبة لآمال جموع الصيادلة طالبي التكليف لما يمثله هذا الإعلان من مخالفه الدستور في الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب بإعلان التكليف لكامل الدفعتين والاستفادة من هذه الكوادر الطبية المتميزة في مختلف مجالات القطاع الصحي ، وأن النقابة ترحب بالزملاء خلال الأيام القادمة لدعمهم في اتخاذ ما يتفق وصحيح القانون في هذا الشأن.