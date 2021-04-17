الحلقة 4.. يسرا الزوجة السرية فى مسلسل «حرب أهلية»

بعد مرور 4 حلقات من المسلسل، لا يزال حرب أهلية المسلسل صاحب الشخصيات الأكثر غموضاً، ففي كل حلقة تنكشف معلومة تقود الجمهور في اتجاه، لكن في الوقت نفسه تنكشف معلومات أخرى تقود الجمهور إلى اتجاه آخر، فبعد أن كانت مريم (يسرا) هي المريضة النفسية التي يعتني بها دكتور يوسف (باسل خياط)، حيث نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف، وإن هذا الأخير يدبر لها مكيدة.



الأمر لا يقتصر على ذلك، لكن الزوجة الثانية (أروى جودة) تكتشف الزواج السري ليوسف من مريم، وتجبر يوسف على الاختيار بين الاثنين، ليختار في النهاية الانفصال عن مريم.



في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات سي بي سي، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا.

ويدور "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.