سوريا تسجل 143 إصابة ولبنان 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة بالإضافة إلى تسجيل 125 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة السورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- بأن إجمالي إصابات كورونا في سوريا منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى 20856، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 14594، كما بلغت إجمالي الوفيات 1423.

كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2008 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 506 آلاف و808 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 آلاف و 854 حالة، في حين يرقد 791 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 211 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 19 ألفا و185 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.