السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 17-4-2021

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم

 يرصد لكم موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 17-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 17-4-2021

 

سعر الدولار في البنوك المصرية

 

حقق سعر العملة الأمريكية  أعلى مستوى له  في السوق المحلي المصري مسجلًا 15.67 جنيه للشراء، وجاء أدنى مستوى لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، في مصر، عند 15.64 جنيه للشراء.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية، أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وجاء سعر العملة الأمريكية عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.

 

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

 

سجل أدنى مستوى للعملة الإنجليزية عند 21.47 جنيه للشراء، لدى ميد بنك، وبلغ أعلي سعر للعملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.50 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر جاء السعر في بنك الكويت الوطني، مستوى 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك HSBC، عند 21.53 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية.. سعر اليورو في البنوك المصرية

 

وبلغت مستويات صرف أعلى مستوى لليورو في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، عند 18.36 جنيه للشراء، في حين عرض بنك الإسكندرية، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.30 جنيه للشراء.

ويتيح بنك كريدي أجريكول، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

 

وبالنسبة للعملات العربية ، سجل سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني.

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 ووصل سعر صرف الدرهم في المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.18 جنيه للشراء، استقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك مصر عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 للبيع.

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