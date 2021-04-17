السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 30 حالة جديدة من فيروس كورونا بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد برئاسة الدكتورة حنان مجدي محافظ الإقليم .

وأكد البيان على تعافي 30 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل عدد المتعافين بالمحافظة إلي 370 حالة حتي الأن وزيادة أعداد المصابين إلي 557 حالة بالمحافظة وحالتي وفاة احداهما بمركز الخارجة والأخري بمركز الفرافرة. 

وأضاف البيان بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية اعتبارًاَ من غد السبت 17 إبريل 2021، ونهيب بالجميع الإلتزام بهذه المواعيد لعدم التعرض للمسائلة القانونية. 

وأهاب البيان بالسادة المواطنين الحد من التجمعات وتطبيق التباعد الإجتماعي، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بالموجة الثالثة من الفيروس، مؤكدا على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والمدة التي حددتها وزارة الأوقاف للصلوات وتواجد المصلين قبل وبعد الصلاة وإرتداء الكمامة داخل المساجد للحد من إنتشار فيروس كورونا. 

وشدد البيان على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا مجانا من بمراكز تلقي اللقاح الثلاث بالمحافظة والتي تعمل من ٩ صباحََ حتي ١٠ مساءََ يومياً ، والتسجيل من خلال الموقع أو على الخط الساخن 153‪35 أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة. 

وأهاب بالمواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين.وبدأت محافظة الوادي الجديد في 4 مارس الماضي تلقي اللقاح للمواطنين بعد تخصيص المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة لاستقبال مواطني مدينتي «باريس والخارجة» الراغبين في تلقي لقاح كورونا، كما تم تخصيص المركز الطبي بمدينة الداخلة لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا من أهالي مركز «وبلاط وموط» ومستشفي الفرافرة على أن تكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الشرائح العمرية وكبار السن وللعاملين بقطاع الصحة.

وقد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، كأول دفعة تصل مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

فيروس كورونا الوادي الجديد 30 حالة الموجة الثالثة ارتداء الكمامة المساجد

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